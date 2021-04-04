Кооперативный боевик Hood Outlaws & Legends отправился в печать
Разработчики из Sumo Digital сообщили о том, что их потенциально достойный внимания кооперативный боевик Hood Outlaws & Legends отправился в печать, или, если пользоваться калькой с английского языка, ушёл на золото. Как всегда в подобных случаях, отправка Hood Outlaws & Legends в печать означает, что «ядро» игры готово к работе и скорому релизу, а если в игре и обнаружатся небольшие ошибки и огрехи, то их исправят в патче первого дня.
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Релиз Hood Outlaws & Legends запланирован на 10 мая на всех актуальных платформах, а сама игра представляет собой боевик, в котором игроки вместе с друзьями попадают в средневековый мир и сражаются за звание легенд с другими бандами в популярном нынче режиме PvPvE. За оформление предварительного заказа игрокам полагается трёхдневный ранний доступ — с 7 мая.
Игрокам доступны персонажи различных классов, и от этого выбора будет зависеть игровой процесс и роль игрока на поле боя.
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