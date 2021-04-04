Разработчики из Sumo Digital сообщили о том, что их потенциально достойный внимания кооперативный боевик Hood Outlaws & Legends отправился в печать, или, если пользоваться калькой с английского языка, ушёл на золото. Как всегда в подобных случаях, отправка Hood Outlaws & Legends в печать означает, что «ядро» игры готово к работе и скорому релизу, а если в игре и обнаружатся небольшие ошибки и огрехи, то их исправят в патче первого дня.

реклама

анонсы и реклама Rocket Lake в Compeo.ru i5 11600K в Ситилинке RTX 3070 в Compeo дешевле чем везде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены -30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь Много RTX 6700XT поступило в продажу

Релиз Hood Outlaws & Legends запланирован на 10 мая на всех актуальных платформах, а сама игра представляет собой боевик, в котором игроки вместе с друзьями попадают в средневековый мир и сражаются за звание легенд с другими бандами в популярном нынче режиме PvPvE. За оформление предварительного заказа игрокам полагается трёхдневный ранний доступ — с 7 мая.

Игрокам доступны персонажи различных классов, и от этого выбора будет зависеть игровой процесс и роль игрока на поле боя.