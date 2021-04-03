В начале лета прошлого года Дин Холл, известный, как автор «выживастика» DayZ, анонсировал свой новый проект под названием Icarus (не путать с венгерской автобусостроительной компанией Ikarus). На протяжении многих месяцев после анонса о проекте не было слышно ни слова, но сегодня разработчики вспомнили, что такое совесть, и представили вниманию общественности «живой» видеоролик, в котором актёры рассказывают, почему и как мы оказались на планете Икар, которая должна была стать новой Землёй для человечества.

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Оказывается, люди провалили попытки колонизации Икара, и когда дело уже практически прогорело, в недрах планеты был обнаружен бесценный материал, на поиски и добычу которого отправились сорвиголовы и авантюристы со всей Земли. Игроки и исполняют роли таких авантюристов, спускающихся на планету с борта находящейся на её орбите космической станции.

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Релиз Icarus должен состояться в этом году, а премьера игрового процесса запланирована на 8 апреля на официальном Twitch-канале проекта. С точки зрения геймплея Icarus представляет собой выживание со всеми сопутствующими ему аспектами вроде добычи материалов, создания предметов и сражений с недружелюбной фауной.