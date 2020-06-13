Официально анонсирован Icarus — новый «выживач» от создателя DayZ
Когда организаторы PC Gaming Show 2020 объявили о том, что Дин Холл примет участие в мероприятии и подробнее расскажет о своём новом проекте, многие предположили, что геймдизайнер не прыгнет выше головы и представит новый «выживастик». Что ж, можете гордиться собой: ваши навыки предсказания (в сути — логики) неплохо развиты. Новым проектом Дина Холла стал Icarus —
автобусный «выживач» на космическую тематику.
Действие игры разворачивается на враждебной планете, куда осуществил аварийную посадку экипаж терпящей бедствие космической станции. Нам предстоит добывать ресурсы, создавать различные предметы и возводить постройки, пытаясь выжить в крайне неприветливом мире.
реклама
Очевидно, что доверие к Дину Холлу после истории с DayZ, мягко говоря, подорвано, но по его словам, он был вынужден покинуть студию Bohemia Interactive, поскольку он и студия двигались в разных направлениях, и это было плохо для всех. С Icarus такого, надо понимать, не случится.
рекламаРелиз Icarus запланирован на следующий год; пока без конкретики.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила