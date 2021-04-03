Ninja Gaiden: Master Collection выйдет на PC без поддержки мыши и клавиатуры и с упрощёнными настройками графики
Глава компании Team Ninja, господин Фумихико Ясуда, дал интервью игровую изданию PC Gamer, в котором рассказал кое-что интересное о PC-версии сборника Ninja Gaiden: Master Collection. Выяснилось, что сборник будет поддерживать два графических режима: 1080p при 60 fps и 4K при 60 fps. Настройки игра станет переключать автоматически и только при наличии нужных компонентов компьютера. То есть, если у игрока нет 4K-монитора, то и более высокого разрешения игра выдавать не будет.
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Ещё один странный момент связан с управлением: PC-версия сборника поддерживает только геймпад, никак клавиатуры или мышки не предусмотрена. На PC, да. Конечно, авторы могут оправдать такой выбор стандартным разговором про «лучший игровой опыт», но нам кажется, что здесь всё завязано на элементарной человеческой лени.
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Напомним, в состав Ninja Gaiden: Master Collection войдут три игры: Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 и Ninja Gaiden 3: Razor's Edge. При разработке переизданий для PC за основу были взяты версии для консоли PlayStation 3. Релиз Ninja Gaiden: Master Collection намечен на 10 июня, дополнительно сборник выйдет на PlayStation 4, Xbox One и Switch.
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