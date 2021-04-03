Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Steam и GOG можно забрать подарочную копию мотоциклетного боевика Steel Rats

Но, судя по пользовательским оценкам в Steam, с такими подарками гостей надо спускать с лестницы.
+
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
i7 11700K в Ситилинке
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке

Steam и GOG решили напомнить, что не только Epic Games Store может раздавать в подарок неликвид, и устроили акцию, в рамках которой все желающие вплоть до завтрашнего вечера могут бесплатно получить мотоциклетный боевик-платформер Steel Rats.

реклама

анонсы и реклама
Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
Много RTX 6700XT поступило в продажу
75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

Данный проект появился на свет в 2018 году и повествует о банде байкеров, называющих себя Стальными Крысами и находящихся на самоотверженной страже своего родного города от инопланетных мусороботов. В качестве сеттинга Steel Rats используется ретрофутуристическая версия США образца 1940-х годов, так что многим может понравиться.

Многим, но не всем. Если проследовать на Steam-страничку Steel Rats, то можно заметить, что её пользовательский рейтинг «смешанный» и составляет всего 59 % в целом и 55 % — актуальный. Многие игроки жалуются на недоработанное управление (рекомендуют даже специально подключать консольный контроллер) и никудышную оптимизацию, но при этом отмечают интересную задумку и в целом увлекательный игровой процесс.

реклама

Раздача продлится до 4 апреля, 20:00 в Steam и до 4 апреля, 17:00 в GOG.

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Steam и GOG можно забрать подарочную копию мотоциклетного боевика Steel Rats
+
Релиз LEGO Star Wars The Skywalker Saga отложили на неопределённый срок
+
Дополнение с Пиренейским полуостровом для Euro Truck Simulator выйдет на следующей неделе
+
Анонсирована GRIT — королевская битва с ковбоями и дуэлями
+
Отечественный видеосервис Rutube получил масштабное обновление с новым дизайном и функциями
+
ESRB присвоила Life is Strange True Colors высокий возрастной рейтинг
+

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
23 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Первые детали и сюжет игры The Witcher 6: Месть Лютика от студии CD Projekt BAD
+
Деньги вперед: главные игры апреля 2021 года
+
Распродажа ключей для Windows 10 и MS Office со скидкой до 58%
Помощник на запястье: впечатления от фитнес-часов Amazfit Bip U
+
Painkiller: Hell and Damnation – очень печальный убийца
+
Битва процессоров: Ryzen 3 3300Х VS Ryzen 7 2700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+
В поиске идеального ноутбука
+
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
+
Включил технологию Resizable BAR на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3070 и вот что получилось
+

Сейчас обсуждают

Игорь Бурцев
07:45
у ведьмака 3 не было защиты, но при этом ее покупали пачками. Если игра качественная то за нее и заплатить не грех, а вот если шлак и стоит при этом 4-5к то тут только торрент
Хакерша 0xEMPRESS смогла взломать Forza Horizon 4
warmuza
07:42
Терпентий готовится к голодным временам.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Сергей Курамшин
07:37
А че температуры слабо было показать?) Интересное соглашение у всех новостных порталов с АМД... Никто почти температуры не показывает. Те самые 70-80 градусов в нагрузке на кастомной водянке.
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
DarkShaman
07:35
Какое-нибудь практическое применение этим портянкам текста для рядового юзера имеется ? "Несмотря на меньшее количество расширений у AMD, версии таких API как Vulkan, OpenCL и OpenGL выше чем у nVidi...
Графические и не очень API, возможности драйверов (21.2.2 - GCN 4 / 461.40 - Pascal)
Филипп Киркоров
07:26
Ну сейчас наверное так и зарабатывают, на скачках цен на валюту и те, кто копает уже давно.
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в видеокарту GeForce 3080 можно за 10 месяцев
terenty79
07:22
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:22
И что с того? Хочется вой слушать-бери.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:21
Сейчас глянул,в нашем ДНС куча(10 штук) 3070 появилось от 123 тыс и выше.Абсолютно конская цена за потомка 1070
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:16
Глупо рисковать за такие деньги.Вот отличный вариант(шутка)
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Семён Николаевич
07:14
Андроид и этим всё решено, будет без игор, а зачем она такая нужна. Единственный вариант её вытащить это сделатт подобие невзлетевшего nvidia shield
Qualcomm создаёт портативную игровую консоль на базе Android
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем