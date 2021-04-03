В Steam и GOG можно забрать подарочную копию мотоциклетного боевика Steel Rats
Steam и GOG решили напомнить, что не только Epic Games Store может раздавать в подарок неликвид, и устроили акцию, в рамках которой все желающие вплоть до завтрашнего вечера могут бесплатно получить мотоциклетный боевик-платформер Steel Rats.
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Данный проект появился на свет в 2018 году и повествует о банде байкеров, называющих себя Стальными Крысами и находящихся на самоотверженной страже своего родного города от инопланетных мусороботов. В качестве сеттинга Steel Rats используется ретрофутуристическая версия США образца 1940-х годов, так что многим может понравиться.
Многим, но не всем. Если проследовать на Steam-страничку Steel Rats, то можно заметить, что её пользовательский рейтинг «смешанный» и составляет всего 59 % в целом и 55 % — актуальный. Многие игроки жалуются на недоработанное управление (рекомендуют даже специально подключать консольный контроллер) и никудышную оптимизацию, но при этом отмечают интересную задумку и в целом увлекательный игровой процесс.
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Раздача продлится до 4 апреля, 20:00 в Steam и до 4 апреля, 17:00 в GOG.
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