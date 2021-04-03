Хоть прошлый проблемный год уже давно закончился, связанные с ним проблемы будут преследовать нас ещё долго. Вот и вынужденные сидеть «на удалёнке» разработчики из Traveller’s Tales, отвечающие за производство приключенческой игры LEGO Star Wars The Skywalker Saga, сообщили о том, что для создания данного проекта и доведения его до необходимых стандартов качества им необходимо больше времени.

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По всей видимости, времени им нужно поистине огромное количество, поскольку в официальном заявлении о переносе релиза авторы даже не указали конкретных сроков, заявив лишь, что в ранее обозначенное весеннее «окно» они не укладывают, а новыми сроками с нами поделятся так скоро, как это возможно.

LEGO Star Wars The Skywalker Saga создаётся для PC, Switch и прошлого с нынешним поколений PlayStation и Xbox. Иными словами, платформенный охват максимальный (если не считать мобильные устройства, конечно).