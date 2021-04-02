Сайт Rutube получил внезапное и очень масштабное обновление. Теперь главная страница сервиса щеголяет переработанным и интуитивно понятным интерфейсом, продуманной навигацией между разделами, а также новыми цветовыми решениями. Процесс управления контентом получил дополнительные возможности. Но самое главное изменение состоит в том, что теперь возможность просмотра видео теперь доступна без обязательной регистрации. Дополнительно зрителям доступна функция создания тематических плейлистов, а также разделы с подкастами и образовательным контентом.

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Готовы поспорить, что вы не сможете в полной мере оценить преобразования Rutube, так как не особо-то посещали его ранее. Техническое состояние и дизайн интерфейса сервиса на протяжении долгих лет были едкими поводами для шуток. Новый владелец площадки намерен всё исправить — напомним, холдинг «Газпром-медиа» приобрёл Rutube в конце 2020 года.

Разработчики приготовили новый набор инструментов для будущих создателей контента, теперь там есть полноценная студия с богатыми опциями по редактированию видеоматериала. Если канал достигнет отметки в пять тысяч просмотров, то площадка предложит владельцу канала монетизировать размещённые видео. В ближайшем будущем в Rutube появятся прямые трансляции и подкасты, а также переработанные приложения для телевизоров Smart TV и мобильных устройств.