Отечественный видеосервис Rutube получил масштабное обновление с новым дизайном и функциями
Сайт Rutube получил внезапное и очень масштабное обновление. Теперь главная страница сервиса щеголяет переработанным и интуитивно понятным интерфейсом, продуманной навигацией между разделами, а также новыми цветовыми решениями. Процесс управления контентом получил дополнительные возможности. Но самое главное изменение состоит в том, что теперь возможность просмотра видео теперь доступна без обязательной регистрации. Дополнительно зрителям доступна функция создания тематических плейлистов, а также разделы с подкастами и образовательным контентом.
реклама
Готовы поспорить, что вы не сможете в полной мере оценить преобразования Rutube, так как не особо-то посещали его ранее. Техническое состояние и дизайн интерфейса сервиса на протяжении долгих лет были едкими поводами для шуток. Новый владелец площадки намерен всё исправить — напомним, холдинг «Газпром-медиа» приобрёл Rutube в конце 2020 года.
Разработчики приготовили новый набор инструментов для будущих создателей контента, теперь там есть полноценная студия с богатыми опциями по редактированию видеоматериала. Если канал достигнет отметки в пять тысяч просмотров, то площадка предложит владельцу канала монетизировать размещённые видео. В ближайшем будущем в Rutube появятся прямые трансляции и подкасты, а также переработанные приложения для телевизоров Smart TV и мобильных устройств.
Теги
Лента материалов раздела
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила