ESRB присвоила Life is Strange True Colors высокий возрастной рейтинг
Хотя до выхода Life is Strange True Colors ещё нужно постараться дожить, североамериканское рейтинговое агентство ESRB уже присвоило ей возрастной рейтинг. Он оказался довольно высоким — M (Mature), 17+ — и на то есть сразу несколько причин.
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Как поясняют представители ведомства, в Life is Strange True Colors пристутствуют изображения крови, упоминания наркотических веществ, нецензурная лексика, демонстрация употребления алкоголя, жестокость, а также наличие в небольшом количестве «наводящих на размышления» материалов или отсылок.
Напомним, что Life is Strange True Colors запланирована к релизу 10 сентября и впервые в истории серии выйдет сразу в готовом виде — без разделения на эпизоды. Подробнее о новинке можно прочитать в нашем соответствующем материале.
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