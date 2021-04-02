Хотя до выхода Life is Strange True Colors ещё нужно постараться дожить, североамериканское рейтинговое агентство ESRB уже присвоило ей возрастной рейтинг. Он оказался довольно высоким — M (Mature), 17+ — и на то есть сразу несколько причин.

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Как поясняют представители ведомства, в Life is Strange True Colors пристутствуют изображения крови, упоминания наркотических веществ, нецензурная лексика, демонстрация употребления алкоголя, жестокость, а также наличие в небольшом количестве «наводящих на размышления» материалов или отсылок.

Напомним, что Life is Strange True Colors запланирована к релизу 10 сентября и впервые в истории серии выйдет сразу в готовом виде — без разделения на эпизоды. Подробнее о новинке можно прочитать в нашем соответствующем материале.