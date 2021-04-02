Summer Game Fest 2021 начнётся в июне и продлится один месяц
Джефф Кили объявил о том, что этим летом пройдёт фестиваль игр Summer Game Fest 2021. Организаторы мероприятия учли справедливую критику публики, уставшую за четыре месяца фестиваля в прошлом году ждать хоть каких-то достойных анонсов, поэтому в этом году сократили сроки проведения фестиваля в четыре раза. Таким образом, в этом году Summer Game Fest стартует в июне (конкретную дату ещё предстоит сообщить) и продлится один месяц. Вернее, даже чуть меньше.
реклама
Согласно заявлению Джеффа Кили, Summer Game Fest в этом году станет площадкой для показов как высокобюджетных блокбастеров, так и для инди-проектов от небольших разработчиков. Следует ожидать как премьеры новых игр, так и показы уже ранее анонсированных. В общем, сборная солянка из игровых новостей, растянутая на месяц.
Что за студии-разработчики и издательства будут принимать участие в фестивале, пока не уточняется.
Лента материалов раздела
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила