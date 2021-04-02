Watch Dogs: Legion получит поддержку 60 fps на PlayStation 5 и Xbox Series X|S
Разработчики экшена Watch Dogs: Legion организовали сессию вопросов и ответов на популярном форуме Reddit. На самом деле, пользователи задавали девелоперам довольно стандартные вопросы о будущем развитии проекта и планам по выпуску контента.
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Самое главное, что нужно знать по итогам этой сессии, — в Watch Dogs: Legion появится поддержка 60 fps для консолей нового поколения. Дата выхода соответствующего апдейта указана не была. Также одно из будущих дополнений добавит режим «Новая игра+» — возможность заново пройти сюжетную кампанию для тех, кто это уже сделал минимум 1 раз.
Авторы Watch Dogs: Legion собираются и дальше развивать в игре тему с кастомизацией персонажа: добавят возможность менять героям причёски, пирсинг, макияж. маникюр и многое другое. Причём, кастомизация будет актуальна как для одиночного, так и для многопользовательского режимов. Сами наборы нужно приобретать на ETO — здешнюю внутриигровую валюту.
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Кстати, о мультиплеере. В ближайшее время там появятся уникальные умения, которые станут эксклюзивом для режима: летающий дрон и тактический щит. Дополнительного комфорта добавят приватные кооперативные матчи, которые тоже появятся в будущем. Наконец, на Reddit авторы Watch Dogs: Legion поделились информацией о двух новых персонажах: The First Responder (экипирован временным щитом, который может быть передан союзникам) и DJ (пускает акустические волны для врагов и ускоряет перезарядку у союзников).
Все эти изменения и обновления для Watch Dogs: Legion выйдут в самое ближайшее время.
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