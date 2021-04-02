На днях в Сети появились слухи о том, что мероприятие E3 2021, которое, по предельно понятным причинам, пройдёт полностью в онлайн-формате, будет частично платным: якобы за доступ к некоторым «кусочкам» мероприятия нужно будет оплатить что-то вроде виртуального пропуска.

реклама

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены Много RTX 6700XT поступило в продажу 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

Слух довольно быстро разошёлся по Сети, и никому почему-то даже в голову не пришло посмотреть на календарь и хоть капельку усомниться в получаемой информации. В итоге отдуваться пришлось организаторам E3, сообщившим на официальной Twiter-страничке о том, что цифровое мероприятие E3 2021 полностью бесплатное для всех участников. Более того, в скором будущем с нами поделятся подробностями его проведения.

По плану, E3 2021 пройдёт с 15 по 17 июня. Стоит напомнить, что в прошлом году E3 была полностью отменена, и индустрия очень бодро и успешно справилась с анонсами новых проектов и без участия в крупной выставке. Настолько успешно, что смысл существования E3 в отрыве от обычной традиции был поставлен под сомнение.