Организаторы E3 опровергли слухи о том, что онлайн-версия мероприятия в этом году будет частично платной
На днях в Сети появились слухи о том, что мероприятие E3 2021, которое, по предельно понятным причинам, пройдёт полностью в онлайн-формате, будет частично платным: якобы за доступ к некоторым «кусочкам» мероприятия нужно будет оплатить что-то вроде виртуального пропуска.
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Слух довольно быстро разошёлся по Сети, и никому почему-то даже в голову не пришло посмотреть на календарь и хоть капельку усомниться в получаемой информации. В итоге отдуваться пришлось организаторам E3, сообщившим на официальной Twiter-страничке о том, что цифровое мероприятие E3 2021 полностью бесплатное для всех участников. Более того, в скором будущем с нами поделятся подробностями его проведения.
По плану, E3 2021 пройдёт с 15 по 17 июня. Стоит напомнить, что в прошлом году E3 была полностью отменена, и индустрия очень бодро и успешно справилась с анонсами новых проектов и без участия в крупной выставке. Настолько успешно, что смысл существования E3 в отрыве от обычной традиции был поставлен под сомнение.
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