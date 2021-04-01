Релиз кооперативного боевика Outriders состоялся всего несколько минут назад, но проект был настолько ожидаемым, что оформившие на него предварительный заказ игроки столпились в очереди на вход, обеспечив новинке стартовый «онлайн» в 97 000 пользователей, чего оказалось достаточно, чтобы занять десятую строчку в статистике самых популярных игр в Steam.

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Важно отметить, что «онлайн» Outriders постоянно и стремительно растёт, поэтому не исключено, что через пару часов он превысит отметку в двести тысяч пользователей одновременно.

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Напомним, что в Outriders мы с товарищами попадаем на терпящую катастрофу планету Инок, чтобы разыскать источник исходящего из её глубин сигнала. Судя по структуре сигнала, за его передачу отвечает некий разум, так что прохождение, в теории, обещает быть интересным.