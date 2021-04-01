В фанатский ремейк Transport Tycoon Deluxe теперь можно играть через Steam
В начале февраля энтузиасты-разработчики неофициального ремейка симулятора транспортного магната Transport Tycoon Deluxe под названием OpenTTD пообещали, что с первого апреля в их творение можно будет играть посредством Steam. Сказано — сделано: указанный день настал, на Steam-страничке OpenTTD появилась кнопка «Играть». Причём, бесплатно.
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Напомним, что оригинальная Transport Tycoon появилась в 1994 году, а благодаря вышеуказанному ремейку 2004 года выпуска развлекает и развивает стратегическое мышление уже не у одного поколения геймеров. В игре необходимо создать транспортную компанию, начиная от мелкого перевозчика, заканчивая гигантской логистической корпорацией, доставляющей грузы по земле, железу, воде и воздуху.
Не стоит забывать и про технологический прогресс, неизбежно сопровождающий компанию на протяжении её существования: старые, неэффективные виды транспорта сменяются современными, быстрыми и, как следствие, более прибыльными, ведь чем быстрее довозится груз, тем больше ваша выручка. Главное — постарайтесь дотерпеть до выходных, ведь игры наподобие TTD очень опасны: можно сесть за прохождение и не заметить, как наступило утро.
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