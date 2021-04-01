Очередной четверг — очередная бесплатная раздача в Epic Games Store. Вот уже несколько недель подряд руководство магазина снабжает пользователей подарками из числа завалявшихся, но от этого ничуть не менее достойных. Итак, с сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга все желающие смогут забрать Tales of the Neon Sea.

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В Tales of the Neon Sea мы попадаем в киберпанковый мир и принимаем на себя роль некогда талантливого полицейского, а ныне — не менее талантливого сыщика Рекса, которому поручено расследование загадочного убийства, в которое, судя по уликам, вовлечены готовящие восстание роботы.

Игра появилась на свет весной 2019 года и получила очень высокие пользовательские оценки. Назвать проект популярным или даже просто известным, впрочем, язык не поворачивается.