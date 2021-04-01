Сегодня сложно разобраться, какой новостной материал шуточный, а какой нет, поэтому остановимся на заметке, где всё предельно ясно. Разработчики из финской студии Remedy тоже решили пошутить на первое апреля и опубликовали ролик с демонстрацией мистического экшена Control в том виде, в котором он бы предстал перед игроками в далёком 1996 году на самом первом поколении консолей Sony PlayStation.

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Как видно, основные элементы игрового процесса остаются на месте, но вот с визуальной точки зрения проект превращается практически в сплошную «кашу» из цветов, объектов и персонажей.

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Естественно, данный «демейк» готовился исключительно ради записи видеоролика, поэтому ни о каком релизе для широкой общественности и речи быть не может.