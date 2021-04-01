Мобильное приложение VK для iPad получило большое обновление с оптимизацией под большие экраны
«ВКонтакте» впервые за пять лет выпустила большое обновление своего мобильного приложения для iPad. Теперь программа может похвастаться правильным масштабированием для устройств с большим экраном, поддержкой внешних клавиатур и многих других функций социальной сети.
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Теперь владельцам планшетов от компании Apple доступны почти все функции мобильного приложения VK для iPhone: «клипы», мини-приложения, видеозвонки, переработанный интерфейс. В случае с последним всё стало выглядеть так, как это сделано на десктопной версии. Так, элементы распложены в несколько колонок, в сообщениях набор диалогов прорисованы слева от поля ввода.
Разработчики обещают дорабатывать приложение VK для iPad и дальше, повышая стабильность его работы и облагораживая новыми функциями.
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