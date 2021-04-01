Sony Interactive Entertainment (SIE) Japan Studio продолжает испытывать утечку кадров: в конце года из коллектива ушли продюсеры Bloodborne Масааки Ямагива и Тэруюки Торияма, а также создатель Silent Hill Кэйитиро Тояма, теперь же очередь дошла до творческого руководителя ремейка Demon’s Souls Гэвина Мура.

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В Sony в целом Мур проработал 24 года, из которых 18 — именно в составе SIE Japan Studio. Причин ухода из компании Мур не называет, но отмечает, что настало время искать новые захватывающие возможности.

Стоит отметить, что ремейк Demon’s Souls был тепло принят публикой, так что покидает компанию Мур на мажорном аккорде и с чувством выполненного долга. Обязательно ли было сообщать об этом именно первого апреля, когда все ждут подвоха? Наверное, нет, но имеем, что имеем. По крайней мере, сообщение Мура не похоже на шутку.