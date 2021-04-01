Ещё когда Firaxis только представила игровой процесс Sid Meier’s Civilization VI и начала отделять уникальные способности конкретных цивилизаций от способностей их предводителей, всем стало очевидно, что в перспективе у наций будет по несколько лидеров. К сожалению, даже после выхода дополнений Rise & Fall, Gathering Storm и всех DLC из состава сезонного пропуска New Frontier Pass лишь небольшая доля представленных в Civilization VI наций может похвастаться такой роскошью.

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Но вскоре одной такой нацией с возможностью выбора альтернативного лидера станет больше. В один ряд с Петром Великим разработчики из Firaxis решили поставить Бориса Ельцина — первого президента России, с которым в истории страны связаны как множество потрясений, так и масса долгожданных изменений в государственном, политическом и общественном строях.

Уникальная лидерская способность Бориса Ельцина называется «Содружество Независимых Государств». Россия под предводительством Ельцина получает один дополнительный слот экономического курса, а столичным городом становится Москва. Начиная с эпохи атома игрок сможет по желанию выделять города из состава своей империи и преобразовывать их в независимые города-государства. Свежеобразованный город-государство выбирается случайным образом из числа ещё не представленных на карте городов-государств. Россия автоматически получает в таком городе-государстве десять послов и статус сюзерена. Дипломатические отношения с ИИ при этом улучшаются.

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Есть у способности Ельцина и вторая часть. Активные бонусы и бонусы наследия правительств удваиваются, однако на первом уровне Россия под предводительством Ельцина может принимать только олигархию, на втором уровне — только торговую республику, и на третьем — только демократию.

Новый лидер также «приводит» с собой и дополнительный уникальный боевой отряд — танк Т-80. Становится доступен в эпохе атома и не заменяет собой другие танки. Обладает повышенной скоростью передвижения и бонусом к боевой силе при сражении на собственной территории. Добавить нового лидера планируют 12 июня.

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Все остальные российские бонусы остаются неизменными, так как являются бонусами цивилизации, а не её лидера. Подробнее с ними можно ознакомиться в одном из наших давних материалов.

P.S. Первоапрельский материал. Воспринимать исключительно как развлекательную заметку. На самом деле, похоже, дополнительных лидеров в Civilization VI больше не будет, а последним контентным дополнением стало DLC с Португалией, позиционированной разработчиками как цивилизацией, заточенной на морскую торговлю.