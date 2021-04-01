Компания Microsoft обеспечила доступ к 16 играм для Xbox и Xbox 360 через облачный сервис xCloud. Гордые обладатели подписки Game Pass Ultimate смогут опробовать на своём смартфоне под управлением Android легендарную TES 3: Morrowind или Fable 2. К сожалению, официально облачный сервис xCloud в России не запущен — очень хочется верить, что это случится в ближайшем обозримом будущем. Ведь в Microsoft заявили, что 16 игр — только начало. Позже через xCloud можно будет запускать другие проекты с оригинальной Xbox или Xbox 360.

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Кстати, полный список первых 16 игр, доступных по обратной совместимости, выглядит следующим образом:

Banjo-Kazooie;

Banjo-Tooie;

Double Dragon Neon;

Fable 2;

Fallout: New Vegas;

Gears of War 2;

Gears of War 3;

Gears of War: Judgment;

Jetpac Refuelled;

Kameo;

Perfect Dark;

Perfect Dark Zero;

The Elder Scrolls 3: Morrowind;

The Elder Scrolls 4: Oblivion;

Viva Piñata;

Viva Piñata: TIP.

Напомним, бета-тестирование xCloud на мобильных устройствах под Android было запущено в сентябре 2020 года в 22 странах, России среди них не оказалось. В нынешнем году игровое «облако» от Microsoft запустят на PC и iOS.

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Отметим также, что подготовка Microsoft классических проектов с Xbox и Xbox 360 для xCloud происходит на фоне заявлений от Sony о закрытии магазинов для PS3, PS Vita и PSP. Оригинальная Xbox старше всех этих трёх консолей — что называется, почувствуйте разницу.