Morrowind и ещё 15 игр теперь официально можно запустить на Android с помощью xCloud от Microsoft
Компания Microsoft обеспечила доступ к 16 играм для Xbox и Xbox 360 через облачный сервис xCloud. Гордые обладатели подписки Game Pass Ultimate смогут опробовать на своём смартфоне под управлением Android легендарную TES 3: Morrowind или Fable 2. К сожалению, официально облачный сервис xCloud в России не запущен — очень хочется верить, что это случится в ближайшем обозримом будущем. Ведь в Microsoft заявили, что 16 игр — только начало. Позже через xCloud можно будет запускать другие проекты с оригинальной Xbox или Xbox 360.
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Кстати, полный список первых 16 игр, доступных по обратной совместимости, выглядит следующим образом:
- Banjo-Kazooie;
- Banjo-Tooie;
- Double Dragon Neon;
- Fable 2;
- Fallout: New Vegas;
- Gears of War 2;
- Gears of War 3;
- Gears of War: Judgment;
- Jetpac Refuelled;
- Kameo;
- Perfect Dark;
- Perfect Dark Zero;
- The Elder Scrolls 3: Morrowind;
- The Elder Scrolls 4: Oblivion;
- Viva Piñata;
- Viva Piñata: TIP.
Напомним, бета-тестирование xCloud на мобильных устройствах под Android было запущено в сентябре 2020 года в 22 странах, России среди них не оказалось. В нынешнем году игровое «облако» от Microsoft запустят на PC и iOS.
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Отметим также, что подготовка Microsoft классических проектов с Xbox и Xbox 360 для xCloud происходит на фоне заявлений от Sony о закрытии магазинов для PS3, PS Vita и PSP. Оригинальная Xbox старше всех этих трёх консолей — что называется, почувствуйте разницу.
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