Классический квест Samorost выйдет на iOS и Android спустя 18 лет после выхода на PC
Глава маленькой студии Amanita Design, небезызвестный Якуб Дворски, объявил о скором выходе приключенческого квеста Samorost на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Даты релиза пока нет, но сам факт выхода древнейшего и ставшего классикой инди-проекта вызывает уважение и удивление.
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Напомним, оригинальная Samorost, первая игра уникальной трилогии ни на что не похожих квестов, появилась аж в 2003 году. Проект, в отличие от двух сиквелов, можно купить только на официальном сайте студии — в Steam или GOG его нет. В прошлом году разработчики решили выпустить Samorost 2 на мобильных устройствах, релиз был посвящён 15-летию проекта.
Если говорить об оригинале, то эта интерактивная история посвящена скитаниям маленького существа-гнома, которому нужно попытаться спасти свою планету от столкновения с астероидом.
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Первая часть Samorost была дипломной работой Якуба Дворски, проходившего тогда обучение в Высшей школе прикладного искусства в Праге. Если вас заинтересовало самобытное творчество Amanita Design, то выпущенный неделю назад в YouTube документальный фильм Growing a Samorost о создании первого проекта студии просто обязателен к просмотру. Благо, русские субтитры там имеются.
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