Дополнено: Студия CD Projekt RED поспешила дать комментарий по поводу утечки списка названий DLC, который неравнодушный энтузиаст сумел достать из недр магазина Epic Games Store. В разговоре с журналистами IGN представитель студии дал понять, что в слитой информации нет актуальных сведений о дополнениях для Cyberpunk 2077.

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К сожалению, представитель CD Projekt RED не стал давать комментарий по возможному содержанию DLC, исходя из имеющихся названий. Также он не стал прямо отвечать, является ли список полностью ложным, или же речь идёт только о некоторых изменениях. Просто короткая формулировка: «это не DLC для Cyberpunk 2077». Мы теперь знаем точно, что бесплатные DLC выйдут для игры в нынешнем году — это было объявлено в рамках презентации для инвесторов.

Оригинал:Пользователь форума Reddit, скрывающийся под ником PricklyAssassin, умудрился поковыряться на серверной части Epic Games Store. Несколько дней назад он достал информацию о будущих дополнениях для Cyberpunk 2077 со скрытой страницы магазина.

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Тогда стало известно, что игра получит 10 бесплатных и 3 платных DLC. Были обнародованы названия девяти бесплатных DLC, вот они:

Ripperdocs Expansion;

Body Shops Expansion;

Fashion Forward Expansion;

Gangs of Night City;

Body of Chrome;

Rides of the Dark Future;

The Relic;

Neck Deep;

Night City Expansion.

Ещё одно дополнение оказалось без названия, но это сейчас не так уж и важно. Сегодня всё тот же участник форума Reddit с ником PricklyAssassin раскрыл новые детали DLC для Cyberpunk 2077, которые он обнаружил после дополнительного общения с клиентом EGS. DLC без названия было убрано из скрытой страницы магазина — случилось это после релиза патча 1.2.

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Также после выхода самой большой на сегодняшний день «заплатки» для Cyberpunk 2077 у дополнений появились ссылки на скачивание. Судя по всему, в ближайшие недели у этих DLC могут появиться официальные описания.

Дополнительно на скрытой странице Epic Games Store была добавлена возможность приобрести так называемый Expansion Pass. Речь, как вы понимаете, идёт об обычном сезонном пропуске, покупка которого даёт гарантированный доступ ко всем запланированным платным дополнениям, что будут выходить для игры. На скрытой странице даже проставлена цена этого «сезонника» — $14,99. Настойчивый PricklyAssassin попытался оформить покупку набора, но магазин ожидаемо выдал ошибку.