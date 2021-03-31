В симуляторе «космического путешественника» No Man’s Sky сегодня появятся экспедиции
Разработчики из Hello Games приготовили для поклонников No Man’s Sky обновление под названием Expeditions, оно должно выйти сегодня до конца дня на PC и консолях. По случаю такого релиза был выпущен специальный трейлер, показывающий, какого рода контент приготовлен командой.
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Собственно, самое главное нововведение обновления Expeditions вынесено в его название — игрокам предоставят доступ к экспедициям. Это отдельный режим, разбитый на сезоны, в рамках которых игрокам нужно будет выполнять различные испытания. Для этого нужно собраться на одной планете и быть готовым проходить изнурительные этапы, за что полагаются различные бонусы. Девелоперы из Hello Games дали понять, что некоторые из испытаний будут необычайно лёгкими, другие — максимально сложными.
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Также разработчики рассказали, что полученным в Экспедициях скарбом можно будет пользоваться в других режимах. Набор заданий в новом режиме обещают регулярно обновлять, а зависимость от сезонов будет иметь высокое значение.
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