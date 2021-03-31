Разработчики из Hello Games приготовили для поклонников No Man’s Sky обновление под названием Expeditions, оно должно выйти сегодня до конца дня на PC и консолях. По случаю такого релиза был выпущен специальный трейлер, показывающий, какого рода контент приготовлен командой.

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Собственно, самое главное нововведение обновления Expeditions вынесено в его название — игрокам предоставят доступ к экспедициям. Это отдельный режим, разбитый на сезоны, в рамках которых игрокам нужно будет выполнять различные испытания. Для этого нужно собраться на одной планете и быть готовым проходить изнурительные этапы, за что полагаются различные бонусы. Девелоперы из Hello Games дали понять, что некоторые из испытаний будут необычайно лёгкими, другие — максимально сложными.

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Также разработчики рассказали, что полученным в Экспедициях скарбом можно будет пользоваться в других режимах. Набор заданий в новом режиме обещают регулярно обновлять, а зависимость от сезонов будет иметь высокое значение.