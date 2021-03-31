Разработчики из студии Ion Lands решили, что дальше медлить нет никакого смысла, и спустя 11 месяцев после релиза своего киберпанкового ролевого проекта Cloudpunk анонсировали для него огромное дополнение под названием City of Ghosts. Причём, если верить заверениям разработчиков, City of Ghosts не уступит, а, может, даже и превзойдёт оригинальную Cloudpunk по продолжительности и объёму контента.

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Аддон City of Ghosts является прямым сюжетным продолжением истории Cloudpunk: мы возвращаемся в город Нивалис и играем за персонажей Ранию и Хейса. Первой необходимо прятаться от поклоняющегося искусственному интеллекту тайного общества, попутно избегая сотрудников службы безопасности корпорации Curzona и вездесущих Долговых служб. Хейсу же немножко, но проще: ему нужно до рассвета рассчитаться по долгам.

В дополнении игроков ждут новые области Нивалиса, новые персонажи, возможность участвовать в уличных гонках, а также зависимость принимаемых решений и последствий.

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Точной даты выхода Cloudpunk: City of Ghosts пока нет; известно лишь, что дополнение появится в продаже «скоро».