Объём рынка интернет-пиратства в России сократился в 2020 году на 7% по сравнению с 2019 годом и составил $59 миллионов. Эту информацию опубликовало российское издание RBC со ссылкой на отчёт от международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

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Журналисты издания отмечают, что, несмотря на общий спад, интерес россиян к пиратскому мультимедиа-контенту сохранился и даже вырос. Так, количество соответствующих запросов в поисковых системах на просмотр фильмов и сериалов составило 11,8 миллиардов — это на 18% больше, чем годом ранее (тогда было отправлено 10,5 миллиарда запросов).

Представители международной компании Group-IB отметили, что апрель прошлого года отметился «абсолютным историческим рекордом» по числу запросов для просмотра бесплатных фильмов в Сети — всего было зарегистрировано 1,4 миллиарда отправлений. Была даже информация о том, что серверы пиратов не выдерживали нагрузок. Почему это случилось именно в апреле — думаем, объяснять не нужно, ведь ряд определённых ограничений, связанных с пандемией Covid-19, до сих пор присутствует в нашей повседневной жизни.

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Положительный момент здесь состоит в том, что рынок пиратского видеоконтента в прошлом году снизился с $63,5 миллионов 2019 до $59 миллионов в 2020 году. По данным Group-IB, основными спонсорами пиратских онлайн-кинотеатров были и остаются онлайн-казино и букмекерские конторы которые «спонсируют нелегальное копирование кинопремьер и сериалов, переводы на несколько языков студиями озвучивания, а после публикации ворованного контента размещают в пиратских онлайн-кинотеатрах рекламные баннеры, промокоды и ссылки для привлечения новых игроков».

У компании Group-IB есть даже информация по рекламе у пиратов, расценки на которую за год тоже снизились. Так, средняя стоимость рекламы за 1 тысячу показов (она же cost per mille) за год снизилась на 16% по сравнению с 2019 годом — это с $6 до $5.