Разработчики из студии Luminous Productions совместно со Square Enix представили расширенную версию трейлера Forsaken — ролевого экшена, ранее известного под названием Project Athia. Но здесь есть странное обстоятельство: новый ролик оказался короче оригинального почти на 3 секунды, зато содержит больше геймплейных кадров. Так, после речи актрисы Эллы Балинской (Ella Balinska), которая подарила внешность главное героине, нам показали более плотную нарезку из экшен-эпизодов игры.

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Представители Luminous Productions прекрасно понимают, что представленного материала крайне мало для объективной оценки проекта обывателем, поэтому до конца года будет выпущен ещё один ролик. Журналисты игрового издания Gematsu утверждают, что полноценный трейлер с игровым процессом Forsaken точно выйдет до конца 2021 года.

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Forsaken — это приключенческая игра нового поколения, действие которой происходит в живописном, но жестоком мете под названием Атия (Athia). Разработчики проекта утверждают, что он будет по максимуму использовать все технические особенности консоли PlayStation 5. Релиз Forsaken намечен на будущий год, в целевых платформах значится не только PlayStation 5, но и PC.