Крупный аддон Leviathan для Europa Universalis IV выйдет в конце апреля
Глобальная стратегия Europa Universalis IV продолжает поддерживать образ проекта, суммарный объём аддонов и DLC для которого многократно превышает стоимость изначального продукта. Так, в феврале было анонсировано крупное дополнение Leviathan, а несколько часов назад разработчики из Paradox наконец-то соизволили огласить точную дату его выхода. Сделать из своей империи маленькое, но удаленькое и очень высокоразвитое государство можно будет уже с 27 апреля.
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Напомним, что основным нововедением «Левиафана» станет возможность построения так называемой высокой империи, то есть, когда государство территориально скромное, но обладает замашками и экономическими возможностями гигантской империи. Кроме того, с установленным «Левиафаном» игроки смогут развивать столицу своей империи, эксплуатируя своих вассалов или завоёванные территории — по сути, колонии.
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Также стоит напомнить, что с недавних пор в Europa Universalis IV можно оформить ежемесячную подписку на все дополнения, включая ещё не вышедший «Левиафан», так что столь болезненным ударом по кошельку владение данной игрой для новичка уже не станет.
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