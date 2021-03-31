Если ты такой пугливый: в Amnesia Rebirth появился режим «приключения»
Основное предназначение игр в жанре хоррора — держать пользователя в напряжении и периодически пугать его. Однако разработчикам Amnesia Rebirth удалось совместить элементы «ужастика» и сюжетной игры до такой степени, что среди её поклонников оказалось немало тех, кто от страха отказываются проходить данный проект с его увлекательной сюжетной линией и симпатичным миром.
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Разработчики из Frictional Games изначально не хотели прибегать к возможности отключения элементов хоррора, но под давлением сообщества решили пойти на попятную, и несколько часов назад объявили о внедрении в Amnesia Rebirth специального режима приключения (Adventure Mode).
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Смысл режима повторяет «безопасный режим» из SOMA, одного из предыдущих проектов от Frictional Games: максимально снизить уровень хоррора и обеспечить спокойное прохождение для тех, кто этого хочет. При активации режима приключения в Amnesia Rebirth монстры перестают вас атаковать, мрачные локации становятся светлее, отключается механика страха, а также появляется несколько бонусных головоломок, которых не было в оригинальной игре.
Обновление уже доступно в PC-версии Amnesia Rebirth, а на консолях появится в течение нескольких недель.
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