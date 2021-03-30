Популярный стриминговый сервис для прослушивания музыки Spotify расширяет своё присутствие на российском рынке. Сегодня, 30 марта, было выпущено приложение для PlayStation 4 и PlayStation 5. Пользователи консолей в России, Украине, Хорватии, Словении и Израиле могут установить программу на своё устройство. Соответствующая информация появилась на странице сервиса в Twitter.

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Напомним, на PlayStation 4 и PlayStation 5 сервис Spotify появился в ноябре прошлого года. Владельцы PlayStation 5 отмечают, что прослушивать музыку с помощью данного приложения особенно удобно, ведь в таком случае всё управление организовано через центр управления консоли во вкладке медиа — даже сворачивать игру не нужно.