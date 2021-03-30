IO Interactive выпустила временную «демоверсию» Hitman III и первое DLC из цикла «Семь смертных грехов»
Hitman III вышла в начале года, разошлась рекордным для франшизы тиражом и получила высокие оценки, а это значит, что пора предоставить всем желающим возможность бесплатно ознакомиться с проектом. По крайней мере, такой вывод напрашивается на фоне появившейся сегодня в магазинах на всех платформах Hitman III Free Starter Pack.
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В состав данного набора входят начальные задания из Hitman III в Дубае, а также обучающие локации из Hitman и Hitman II. Таким образом, игроки смогут узнать, с чего началась трилогия «Мир наёмных убийц». Контента мало, но бесплатно и этого вполне достаточно.
Возвращаясь к теме контента, стоит отметить, что сегодня для Hitman III также стартовали продажи дополнения «Алчность» из анонсированного на прошлой неделе цикла «Семь смертных грехов». Дополнение предлагается за 116 рублей на PC.
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Импровизированная демоверсия, послужившая основой для данной заметки, будет доступна вплоть до 5 апреля.
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