Разработчики из студии Frontier Developments запустили альфа-тестирование Elite Dangerous: Odyssey на PC. Гарантированный доступ к мероприятию получат покупатели набора Deluxe Alpha а также гордые обладатели Lifetime Expansion Pass. Одновременно с запуском «альфы» девелоперы представили дорожную карту по выпуску обновлений, на которой всё очень наглядно разбито на этапы.

реклама

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Всего будет четыре глобальных этапа. В рамках первого будут выпускаться обновления, призванные улучшить базовые функции игры и стабильность сетевого кода. В этот период игроки могут рассчитывать на получение костюма Remlock Maverick Suit. Знакомство с системой Apex Interstellar облегчит путешествие между планет. Наконец, на первом этапе игроку разрешат поучаствовать в множестве миссий по сбору и доставке ресурсов.

Второй этап посвятят правкам баланса. Если же говорить про контент, то игроку дадут костюм Manticore Dominator и возможность покупать корабли. На этом этапе появятся войны кланов и системы уникальных заданий.

реклама

На третьем этапе по выпуску обновлений для Elite Dangerous разработчики займутся разведкой. Увеличится расстояние, которое сможет преодолеть космический корабль — с 20 до 50 световых лет. В игре появится комплект Supratech Artemis а также набор инструментов для анализа образцов органики и не только. Четвёртый заключительный этап посвятят тестированию совместимости всех выпущенных модулей. Игрокам разрешат взаимодействовать со своим командиром. В Elite Dangerous появятся новые модели космических кораблей.

Полная версия Elite Dangerous: Odyssey должна выйти весной нынешнего года на PC, осенью проект должен появиться на консолях.