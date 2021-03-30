Альфа-тестирование Elite Dangerous: Odyssey стартовало, разработчики раскрыли планы по поддержке проекта
Разработчики из студии Frontier Developments запустили альфа-тестирование Elite Dangerous: Odyssey на PC. Гарантированный доступ к мероприятию получат покупатели набора Deluxe Alpha а также гордые обладатели Lifetime Expansion Pass. Одновременно с запуском «альфы» девелоперы представили дорожную карту по выпуску обновлений, на которой всё очень наглядно разбито на этапы.
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Всего будет четыре глобальных этапа. В рамках первого будут выпускаться обновления, призванные улучшить базовые функции игры и стабильность сетевого кода. В этот период игроки могут рассчитывать на получение костюма Remlock Maverick Suit. Знакомство с системой Apex Interstellar облегчит путешествие между планет. Наконец, на первом этапе игроку разрешат поучаствовать в множестве миссий по сбору и доставке ресурсов.
Второй этап посвятят правкам баланса. Если же говорить про контент, то игроку дадут костюм Manticore Dominator и возможность покупать корабли. На этом этапе появятся войны кланов и системы уникальных заданий.
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На третьем этапе по выпуску обновлений для Elite Dangerous разработчики займутся разведкой. Увеличится расстояние, которое сможет преодолеть космический корабль — с 20 до 50 световых лет. В игре появится комплект Supratech Artemis а также набор инструментов для анализа образцов органики и не только. Четвёртый заключительный этап посвятят тестированию совместимости всех выпущенных модулей. Игрокам разрешат взаимодействовать со своим командиром. В Elite Dangerous появятся новые модели космических кораблей.
Полная версия Elite Dangerous: Odyssey должна выйти весной нынешнего года на PC, осенью проект должен появиться на консолях.
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