Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В GOG стартовала бесплатная раздача оригинальной версии шутера XIII

Раздавать ремастер пока рановато, да и не нужно.
+
День Геймера в Ситилинке. Скидки до 45% на геймерское
Много RTX 6700XT поступило в продажу
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

В сервисе цифровой дистрибуции игр GOG продолжается весенняя распродажа. Но одних скидок, пусть даже до 90 %, уже недостаточно для привлечения внимания пользователей, поэтому администрация сервиса решила провести раздачу сравнительно популярного в своё время боевика XIII.

реклама

анонсы и реклама
Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде
6700XT в Ситилинке - смотри цену
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Напомним, что в XIII мы играем за убийцу с позывным «Тринадцатый», который почти полностью потерял память, не помнит, кто он на самом деле и чем занимался, и является главным подозреваемым в убийстве президента США. Герою предстоит разгадать эту одну из величайших тайн в истории американского государства и попутно обелить своё доброе имя.

В своё время XIII получила высокие оценки и признание общественности, в том числе благодаря приятной графике и участию актёров Дэвида Духовны и Адама Уэста в озвучке героев. В конце прошлого года в продажу поступил ремейк игры, но за многочисленные технические огрехи его, мягко говоря, смешали с грязью. С тех пор ничего о судьбе ремейка толком и не слышно. Возможно, оно и к лучшему.

реклама

Что же касается распродажи в GOG, то она продлится до 5 апреля, так что времени на ознакомление с предложениями ещё предостаточно.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiii
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

IO Interactive выпустила временную «демоверсию» Hitman III и первое DLC из цикла «Семь смертных грехов»
+
Альфа-тестирование Elite Dangerous: Odyssey стартовало, разработчики раскрыли планы по поддержке проекта
+
В GOG стартовала бесплатная раздача оригинальной версии шутера XIII
+
Энтузиаст сравнил внешний вид консольных версий Cyberpunk 2077 до и после свежего патча: местами стало действительно лучше
+
SEGA обвинила создателей портала SteamDB в «пиратстве» и потребовала удалить страницу Yakuza Like a Dragon
+
Sony подтвердила слухи о скором отключении консолей PS3, PS Vita и PSP от магазина PlayStation Store
+
Видео: закрытое бета-тестирование средневекового экшена Chivalry 2 пройдёт в конце апреля
+
Патч 1.2 для Cyberpunk 2077 не до конца исправил проблему с полицией
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 105
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 25
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
20 марта 2021 38
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
23 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Возвращение в Fallout 4 в 2021 году
+
Негативное влияние ШИМ подсветки экрана на зрение и борьба с этим явлением
+
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-850 (80 Plus Gold)
+
Битва процессоров: Core i7-9700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
+
5 весомых причин для использования второго и даже третьего браузера на вашем ПК и ноутбуке
+
Дополнительные подробности про массовое обновление Wi-Fi роутеров Asus - детали
+
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: март 2021
+
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
+
Мошенники против майнеров – как не потерять криптовалюту, доверяя настройку ПК мастеру из телефона
+

Сейчас обсуждают

Игорь Бурцев
07:45
у ведьмака 3 не было защиты, но при этом ее покупали пачками. Если игра качественная то за нее и заплатить не грех, а вот если шлак и стоит при этом 4-5к то тут только торрент
Хакерша 0xEMPRESS смогла взломать Forza Horizon 4
warmuza
07:42
Терпентий готовится к голодным временам.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Сергей Курамшин
07:37
А че температуры слабо было показать?) Интересное соглашение у всех новостных порталов с АМД... Никто почти температуры не показывает. Те самые 70-80 градусов в нагрузке на кастомной водянке.
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
DarkShaman
07:35
Какое-нибудь практическое применение этим портянкам текста для рядового юзера имеется ? "Несмотря на меньшее количество расширений у AMD, версии таких API как Vulkan, OpenCL и OpenGL выше чем у nVidi...
Графические и не очень API, возможности драйверов (21.2.2 - GCN 4 / 461.40 - Pascal)
Филипп Киркоров
07:26
Ну сейчас наверное так и зарабатывают, на скачках цен на валюту и те, кто копает уже давно.
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в видеокарту GeForce 3080 можно за 10 месяцев
terenty79
07:22
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:22
И что с того? Хочется вой слушать-бери.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:21
Сейчас глянул,в нашем ДНС куча(10 штук) 3070 появилось от 123 тыс и выше.Абсолютно конская цена за потомка 1070
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:16
Глупо рисковать за такие деньги.Вот отличный вариант(шутка)
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Семён Николаевич
07:14
Андроид и этим всё решено, будет без игор, а зачем она такая нужна. Единственный вариант её вытащить это сделатт подобие невзлетевшего nvidia shield
Qualcomm создаёт портативную игровую консоль на базе Android
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем