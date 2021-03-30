В сервисе цифровой дистрибуции игр GOG продолжается весенняя распродажа. Но одних скидок, пусть даже до 90 %, уже недостаточно для привлечения внимания пользователей, поэтому администрация сервиса решила провести раздачу сравнительно популярного в своё время боевика XIII.

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Напомним, что в XIII мы играем за убийцу с позывным «Тринадцатый», который почти полностью потерял память, не помнит, кто он на самом деле и чем занимался, и является главным подозреваемым в убийстве президента США. Герою предстоит разгадать эту одну из величайших тайн в истории американского государства и попутно обелить своё доброе имя.

В своё время XIII получила высокие оценки и признание общественности, в том числе благодаря приятной графике и участию актёров Дэвида Духовны и Адама Уэста в озвучке героев. В конце прошлого года в продажу поступил ремейк игры, но за многочисленные технические огрехи его, мягко говоря, смешали с грязью. С тех пор ничего о судьбе ремейка толком и не слышно. Возможно, оно и к лучшему.

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Что же касается распродажи в GOG, то она продлится до 5 апреля, так что времени на ознакомление с предложениями ещё предостаточно.