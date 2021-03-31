Обновление от 31 марта: Авторам портала SteamDB всё же удалось достучаться до SEGA и снять с себя нелепые обвинения в пиратстве — по прошествии двух дней страничка проекта Yakuza Like a Dragon на SteamDB вернулась в строй. Представители SEGA объяснили, что причина «ложной тревоги» кроется в использовании издательством автоматических систем защиты своей интеллектуальной собственности, и не всегда её механизмы срабатывают безошибочно. Компания продолжит совершенствовать алгоритм работы системы, чтобы впредь подобных курьёзных случаев больше не возникало.

реклама

Оригинал от 30 марта: Крупные издатели видеоигр иногда выполняют трудно- или вовсе необъяснимые действия. Например, на днях юридический отдел SEGA направил запрос разработчикам сервиса SteamDB, собирающего и предоставляющего различную полезную статистику по представленным в Steam играм, с требованием удалить оттуда страницу Yakuza Like a Dragon.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 6700XT в Ситилинке - смотри цену 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

По словам Павла Дьюндика, одного из двух создателей SteamDB, юристы SEGA обвинили их портал в незаконном распространении Yakuza Like a Dragon. Иными словами, в пиратстве. Естественно, никакого пиратства на деле нет, и, как полагает Дьюндик, юридический отдел издательства даже не смотрел, в чей адрес направляет запрос.

реклама

Сначала создатели SteamDB попытались ответить на запрос, объяснив, что никаким пиратством они не занимаются, но ответа от SEGA не получили. Затем издательство направило запрос уже хостинг-провайдеру портала, вынудив разработчиков закрыть страницу Yakuza Like a Dragon со словами «Страница закрыта, потому что SEGA утверждает, что мы распространяем здесь их игру (нет, не распространяем)».

Авторы портала уже связались с региональным американским подразделением SEGA с просьбой разобраться в ситуации. Как поясняет господин Дьюндик, у него с товарищем нет времени и возможностей разбираться с крупным издательством; SteamDB для них — проект-хобби.