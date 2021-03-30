Крупные издатели видеоигр иногда выполняют трудно- или вовсе необъяснимые действия. Например, на днях юридический отдел SEGA направил запрос разработчикам сервиса SteamDB, собирающего и предоставляющего различную полезную статистику по представленным в Steam играм, с требованием удалить оттуда страницу Yakuza Like a Dragon.

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По словам Павла Дьюндика, одного из двух создателей SteamDB, юристы SEGA обвинили их портал в незаконном распространении Yakuza Like a Dragon. Иными словами, в пиратстве. Естественно, никакого пиратства на деле нет, и, как полагает Дьюндик, юридический отдел издательства даже не смотрел, в чей адрес направляет запрос.

Сначала создатели SteamDB попытались ответить на запрос, объяснив, что никаким пиратством они не занимаются, но ответа от SEGA не получили. Затем издательство направило запрос уже хостинг-провайдеру портала, вынудив разработчиков закрыть страницу Yakuza Like a Dragon со словами «Страница закрыта, потому что SEGA утверждает, что мы распространяем здесь их игру (нет, не распространяем)».

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Авторы портала уже связались с региональным американским подразделением SEGA с просьбой разобраться в ситуации. Как поясняет господин Дьюндик, у него с товарищем нет времени и возможностей разбираться с крупным издательством; SteamDB для них — проект-хобби.