Видео: закрытое бета-тестирование средневекового экшена Chivalry 2 пройдёт в конце апреля
Давненько средневековый мультиплеерный экшен Chivalry 2 не появлялся в новостных лентах игровых изданий. По сути, в последний раз мы слышали о нём аж в августе — когда релиз данного проекта был отложен до текущего года. Что ж, вечно хранить молчание авторы из Torn Banner Studios при всём желании не могут, да и не желают, поэтому на днях опубликовали специальный видеоролик, в котором огласили сроки проведения закрытого бета-тестирования своего многообещающего проекта.
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Закрытый тест пройдёт с 23 по 26 апреля и предложит игрокам поучаствовать в масштабных баталиях с участием до шестидесяти четырёх пользователей. Примечательной особенностью данного тестирования является поддержка кроссплея, то есть, игроки на всех основных платформах смогут сражаться друг с другом в одних и тех же матчах одновременно.
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Изначально данное тестирование должно было пройти ещё в марте, но разработчики заботливо уточняют, что на финальную дату релиза Chivalry 2 данная задержка не повлияет. Отправиться в средневековый мир и снести острым мечом головы оппонентам можно будет с 8 июня.
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