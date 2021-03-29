Стратегия Evil Genius 2 про обретение мирового господства получила в основном положительные оценки профильной прессы
Завтра стратеги и тактики всех стран и континентов смогут приступить к прохождению Evil Genius 2 World Domination и начать непростой, но настолько привлекательный путь к мировому господству. А пока что, согласно сложившейся традиции, известные и не очень игровые издания уже выставляют данному проекту свои оценки.
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По статистике портала Metacritic, новинка получилась достойным сиквелом своего именитого предка: средний балл от профессиональных обозревателей составляет 78 из 100 возможных. Это, конечно, не шедевр, но как минимум проект, достойный внимания. Журналисты хвалят Evil Genius 2 за приятный стиль, увлекательный процесс возведения своей базы, а также замечательный юмор и сатирические заметки.
Естественно, есть у Evil Genius 2 и недостатки. В частности, многие журналисты отмечают неудобный интерфейс, что для стратегии вообще фатально, слабоватый ИИ и недостаток логики в некоторых заданиях. Возможно, с выпуском обновлений ситуация исправится, ну а пока что ставить более высокие баллы игре не за что.
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