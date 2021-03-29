Компания Tencent Games, которую мы знаем по популярному экшену PUBG Mobile, анонсировала новый проект. Он получил название Undawn — мы имеем дело с ролевым зомби-шутером, которому принудительно имплантировали новомодные элементы выживания. В общем, это полная «сборная солянка» популярных жанровых течений, наличие которых уже гарантируют половину успеха.

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Undawn создаётся на базе движка Unreal Engine 4, эта игра должна выйти не только на мобильных устройствах под управлением iOS и Android, но также на PC. Осмелимся предположить, что основную аудиторию проект соберёт именно на «мобилках».

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Undawn предложит игрокам огромный мир для исследования, наполненный зомби и другими выжившими. Механики типичного «выживастика» тут присутствуют в полном объёме: сбор ресурсов и провизии, создание оружия и других предметов экипировки, поиск полезной мелочёвки. После удовлетворения всех базовых потребностей героя придётся заняться созданием надёжного убежища в кампании друзей, после чего можно торговлю с земледелием наладить.

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Ролевые элементы в Undawn не должны поразить искушённого игрока, но своё разнообразие в геймплей вносят. Так, на релизе будет несколько классов персонажей, которым впоследствии придётся выбирать понравившуюся фракцию — сами понимаете, в дружном коллективе решать глобальные вопросы всегда легче.

Релиз Undawn запланирован на конец нынешнего года. Дебютный трейлер и первые скриншоты расположены где-то тут неподалёку.