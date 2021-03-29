Гонка Wreckfest получит графические улучшения для PlayStation 5, но за это придётся заплатить
Выпуск так называемых нативных версий игр с улучшенной графикой для PlayStation 5 давно уже стал одним из отдельных инфоповодов у разработчиков. В подавляющем большинстве случаев авторы игр уважают свои аудитории и выпускают соответствующие обновления бесплатно, но разработчики гоночного проекта Wreckfest решили стать неприятным исключением.
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Дело в том, что PlayStation 5-версия Wreckfest будет предлагаться новым игрокам по цене в $39,99 (и аналоги в региональных валютах), а уже имеющим «оригинальную» версию для PlayStation 4 пользователям — за четверть цены, или за $9,99.
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За указанные деньги пользователи получат возможность играть в разрешении 4K при шестидесяти кадрах в секунду, состязаться в мультиплеере с участием до 24 игроков, а также любоваться более совершенной графикой, текстурами высокого разрешения, более симпатичными визуальными эффектами, в том числе правдоподобной имитацией грязи.
Релиз — 1 июня.
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