Игровой бренд MY.GAMES, входящий в состав Mail.ru Group, дал оценку российского игрового рынка за минувший год. Самое главное, что нужно знать: объём российского рынка видеоигр в 2020 году вырос на 35% к году и составил 163,4 миллиарда рублей. Это в 2,5 раза выше роста рынка в 2019 году (там было 14% до 121,3 млрд рублей).

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Вроде, цифры и показатели хорошие, но тут, что говорится, есть нюанс. Мобильный сегмент российского рынка показывает себя лучше других — в 2020 году на его долю приходится уже 41,1% от общего объёма, а годом ранее было только 30,4%.

Но если говорить о платформах, то доминирование PC пока никто не отменял — на него приходится 50,1%. Далее следуют мобильные устройства с озвученными выше 41,1% и консоли (8,8%). Памятуя о сильных позициях PC, важно при этом знать, что на долю проектов с форматом распространения free-to-play приходится аж 83,3% от всего рынка. В прошлом периоде цифры отличаются от предыдущего периода незначительно: в 2019 году было 83,1%, в 2018 году — 78,7%.

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PC как платформу стоит рассмотреть подробнее. Рынок за прошедший год в России вырос на 34%, достигнув отметки в 81,9 млрд рублей. Напомним, ещё в 2019 году рост составил скромные 1% до 61,3 млрд рублей. Опять же, условно-бесплатные проекты сделали своё дело, рынок таких игр вырос на 31%, сгенерировав выручки на 66,4 млрд рублей. Полноценные платные проекты заработали на порядок меньше — только 17,5 млрд рублей.

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А вот в стане мобильных развлечений всё выглядит совсем замечательно. За прошедший год рынок вырос на 39% до 67,1 млрд рублей. У мобильной аудитории стабильно высоким спросом пользуются экшены, головоломки, ролевые игры и симуляторы (в том числе опостылевшие «фермы»). Только стратегии у здешних игроков не пользуются спросом — там наблюдается спад.

С консольным рынком в России дела обстоят традиционно скромно, но рост есть. В 2020 году рынок вырос на 20% до 14,4 млрд рублей (интересно, какой процент выручки здесь от продаж карточек в FIFA?). В 2019 году эксперты фиксировали уменьшение рынка на 12% до 11,9 млрд рублей.