Гигантские жуки, монстры и мрак в свежем геймплее «ужастика» Quantum Error
Проект Quantum Error про сражения в относительно далёком будущем был анонсирован ровно год назад, и вот, его разработчики наконец-то удосужились представить вниманию общественности полноценный продолжительный видеоролик с демонстрацией игрового процесса. В нижеуказанном видео показаны сражения с отвратительными созданиями, поездки на транспорте повышенной проходимости, осмотр планетарной научной станции, а также в целом выживание в крайне неприветливых условиях.
реклама
Выглядит всё довольно бедно (во всех смыслах), да и начальные ассоциации Quantum Error с гибридом DOOM и Dead Space от увиденного быстро выветриваются. Единственная надежда на то, что к релизу ситуация будет исправлена.
реклама
Напомним, что Quantum Error повествует о группе космических пожарных, отправившихся спасать обитателей исследовательского комплекса, на котором, очевидно, происходит какая-то чертовщина. Нужно спасти максимально возможное количество невинных граждан, попутно отбиваясь от жуков, чудовищ и прочей нечисти.
Релиз должен состояться в этом году на консолях PlayStation прошлого и нынешнего поколений.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила