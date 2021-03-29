Проект Quantum Error про сражения в относительно далёком будущем был анонсирован ровно год назад, и вот, его разработчики наконец-то удосужились представить вниманию общественности полноценный продолжительный видеоролик с демонстрацией игрового процесса. В нижеуказанном видео показаны сражения с отвратительными созданиями, поездки на транспорте повышенной проходимости, осмотр планетарной научной станции, а также в целом выживание в крайне неприветливых условиях.

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Выглядит всё довольно бедно (во всех смыслах), да и начальные ассоциации Quantum Error с гибридом DOOM и Dead Space от увиденного быстро выветриваются. Единственная надежда на то, что к релизу ситуация будет исправлена.

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Напомним, что Quantum Error повествует о группе космических пожарных, отправившихся спасать обитателей исследовательского комплекса, на котором, очевидно, происходит какая-то чертовщина. Нужно спасти максимально возможное количество невинных граждан, попутно отбиваясь от жуков, чудовищ и прочей нечисти.

Релиз должен состояться в этом году на консолях PlayStation прошлого и нынешнего поколений.