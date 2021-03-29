Сообществу любителей Call of Duty Warzone, наверное, известен такой фанатский ресурс, как SBMMWarzone, собирающий игровую статистику и позволяющий наглядно и удобно взглянуть на историю матчей, вашу эффективность и тому подобные данные. Что ж, теперь, похоже, у ресурса проблемы, поскольку компания Activision отправила его создателям письмо с требованием остановить его работу.

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Юристы Activision утверждают, что портал использует API компании для извлечения прибыли, а также нарушает авторские права и законы о приватности как в Европейском Союзе, так и в Соединённых Штатах.

Как передают создатели ресурса, они готовы идти на компромисс с Activision и даже объявить о партнёрском соглашении с издательством и делиться прибылью, но закрывать своё детище не хотят. А вот никаких взломов и нарушения приватности их портал не производит: всю статистику он собирает только с открытых самими же пользователями профилей. Ответа от Activision авторы пока не получили.

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Стоит отметить, что SBMMWarzone также мониторит различную статистику, по которой игра присваивает вам так называемый уровень навыков (англ.: skill-based matchmaking; отсюда и аббревиатура SBMM), поэтому многие игроки предположили, что Activision «взъелась» на авторов ресурса за то, что все узнают, как работает система рейтинга в Warzone. На протяжении некоторого времени фанаты Warzone жалуются на «смурфинг»: игроки намеренно умирают чаще, чем могут, чтобы занизить свой «рейтинг» навыков и играть в более спокойной и расслабленной обстановке. Ну, и «поизбивать маленьких», конечно же.