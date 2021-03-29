Компания IDC (она же International Data Corporation) провела глобальное исследование рынка данных за 2020 год и попыталась сделать прогнозы на основе полученной информации. Так, по сведениям IDC, объём созданной, потребляемой и передаваемой информации в 2020 году сильно вырос из-за резкого увеличения количества людей, работающих и обучающихся дистанционно. В связи с глобальной пандемией также вырос объём передаваемого мультимедийного контента.

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Всего за прошедший год человечество сгенерировало 64,2 зеттабайт данных, но сохранило только 2% из всей массы. То есть, все оставшиеся 98% данных оказались временными — их существование было одномоментным (перезаписываемым).

Дэйв Рейнсел (Dave Reinsel), старший вице-президент IDC Global DataSphere, отметил следующее: «Объём цифровых данных, которые будет сгенерирован в течение следующих пяти лет, более чем в два раза превысит объём всех данных, созданных с момента появления цифрового хранилища. Вопрос состоит только в том, сколько из этой информации сохранится?»

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По последним прогнозам IDC, с 2020 по 2025 годы глобальный интернет-трафик станет увеличиваться на 23% ежегодно. На сегодняшний день так называемый Интернет вещей является самым быстрорастущим сегментом на рынке данных — но здесь не учитывается информация, получаемая от систем видеонаблюдения. Следом за ним ожидаемо следуют социальные сети и сервисы. Специалисты IDC также отметили, что объём генерируемой и копируемой информации в корпоративном сегменте будет расти в два раза быстрее, чем в потребительском — всё из-за возрастающей роли «облака».