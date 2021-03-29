Компания Draw Distance опубликовала трейлер криминального стелс-экшена Serial Cleaners. Проект предельно неоднозначный — к тому же, ролик демонстрирует раннюю версию игрового процесса, который будет дорабатываться. Видео демонстрирует нам локацию, созданную по мотивам фильма «Фарго», попутно знакомя с героями: Линером из Serial Cleaner (это предыдущий проект студии) и совершенно новым Психо.

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Команда профессиональных уборщиков (что именно и как они убирают — мы комментировать не будем) в составе четырёх человек совершенствуют своё ремесло, щеголяя уникальными навыками. Последние призваны максимально разнообразить геймплей, ведь отдельные задания тут можно выполнить различными способами. По легенде, проект Serial Cleaners представляет собой одну большую отсылку ко всем второсортным кинобоевикам конца прошлого века. И надменная жестокость здесь является лишь одним из художественных приёмов.

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По сюжету, с момента событий Serial Cleaner прошло двадцать лет. Старые друзья решили встретиться и обсудить памятные моменты былой славы. В процессе общения выясняется, что каждый из друзей запомнил прошлые события по-своему, поэтому красивой встречи не случилось — всё очень быстро переросло в показушное противоборство, за которым игроку и придётся наблюдать.

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Релиз Serial Cleaners должен случиться на PC, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Если всё пойдёт по плану, то консоли нового поколения получат свои версии игры.