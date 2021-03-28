Известная социальная сеть «Одноклассники» отмечает своё 15-летие — проект был запущен 26 марта 2006 года. По случаю юбилея команда поддержки «Одноклассников» представила крупнейшее в истории сети обновление дизайна и интерфейса, изменения актуальны как для мобильной, так и для десктопной версий.

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В новой версии «Одноклассников» сменился даже логотип — теперь сама надпись набрана уникальным шрифтом Odnoklassniki, который был разработан в прошлом году и использовался в различных активностях внутри сети. Наиболее кардинальное изменение бросается в глаза сразу же после открытия страницы пользователя: цвет верхней строки-панели изменился с каноничного оранжевого на белый. Навигационное меню слева тоже изменило свой вид и стало более похожим на панели из Facebook и «ВКонтакте».

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Новую вёрстку получила главная страница с лентой новостей: отныне вся важная информация сбита в четыре колонки, это поможет пользователям сконцентрироваться на актуальных сервисах. Разработчики социальный сети хотят в течение года запустить сквозную навигацию с боковым меню во всех разделах. Пока же она доступна только в «Рекомендациях». Дизайнеры, ответственные за новый вид главной страницы в десктопной версии, убеждены, что представленные изменения помогут пользователям больше внимания уделять ленте новостей. Последняя стала самым ярким элементом сайта.

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Мобильная версия «OK» для iOS и Android в ближайшие месяцы тоже преобразится. В ленте новостей всё основное внимание будет сконцентрировано на контенте, поэтому фотографию и обложку пользователя упразднят.

Ещё одно «фишка» мобильной версии — новое боковое меню с виджетами. Оно позволит быстро переключаться между мини-приложениями и сервисами данной социальной сети. Разработчики убеждены, что с помощью этого меню заказывать товары и такси, организовывать доставку еды, оплачивать услуги станет проще и удобнее.

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Обновлённый дизайн для настольной версии «Одноклассников» уже доступен у части пользователей, в ближайшее время апдейт развернут для все аудитории. Запланированные изменения для приложений на iOS и Android должны случиться до конца этого года.