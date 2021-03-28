На прошедшем мероприятии Future Games Show разработчики из студии Ember Lab представили новый трейлер Kena: Bridge of Spirits. В новом видео есть и кинематографические вставки, и геймплейные кадры, и демонстрация милых существ-гнилушек. Главная героиня путешествует по локациям, изучает здешний мир и ведёт сражения со странными существами. Гнилушки — существа полезные, главная героиня Кена собрала из них команду для решения несложных задачек и попутного очищения предметов окружения от скверны. Выглядит достаточно мило.

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Сражения в Kena: Bridge of Spirits выглядят максимально зрелищно: буйство красок, спецэффектов вперемешку с акробатическими номерами Кены. Девушка умеет вести бой как на дистанции, так и с максимальным сближением с врагом, попутно уклоняясь от атак.

Также в трейлере нам показали, как Кена надевает маску — будет интересно узнать, предложит ли этот элемент экипировки определённые бонусы. Вполне может оказаться, что маска — косметический предмет, не дающий никаких прибавок для главной героини.

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Kena: Bridge of Spirits должна поступить в продажу 24 августа на PC, PlayStation 4 и PlayStation 5. Если говорить о PC, то там игра выйдет только в Epic Games Store.