Сетевой экшен Warface отметился на этой неделе стартом сезона под названием «Ограбление» — он сменил собой предыдущий сезон «Рой». Сами разработчики утверждают, что с выходом нового тематического сезона проект переходит на новую систему выпуска обновлений для режимов PvE и PvP, в которые отныне будет входить специальный контент.

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Итак, «Ограбление» — это название здешней операции, название не слишком мудрёное, но ладно. Два игрока должны будут примерить на себя роли оперативников Blackwood, которым нужно украсть секретную информацию, находящуюся в хранилище банка. По мере выполнения задания пользователи смогут получить комплект оружия «Большой куш», в который входит снайперская винтовка с модулями M4 Marksman Custom.

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На некоторое время в режиме «Блитц» появилась PvP-карта «Ограбление», взятая из этой самой спецоперации. В обновлении также нашлось место мелким правкам в полигоне, а также новой полосе препятствий и двум новым загадкам. Разработчики припасли новые комплекты брони и внешностей «Оборотни» для всех владельцев боевого пропуска, уникальные единицы оружия и многое другое. Подробнее о сезоне ограбления можно прочитать на сайте проекта.