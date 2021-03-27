12 минут свежего геймплея Oddworld Soulstorm
До выхода Oddworld Soulstorm — сиквела тепло принятого публикой платформера Oddworld New ‘n’ Tasty — остаётся всего полторы недели. По такому случаю разработчики игры поделились с изданием IGN продолжительным 12-минутным прохождением новинки. Ну а журналисты, в свою очередь, поделились им со всем интернет-сообществом.
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Напомним, что Oddworld Soulstorm — это прямое продолжение «Нового и Вкусного»: раса Эйба под неблагозвучным для русскоязычного уха названием мудоконы вновь оказалась в передряге и попала в рабство. Только Эйб, храбрый и изобретательный спаситель своей расы, поможет ей снова обрести свободу. Прохождение Soulstorm займёт порядка двадцати часов, так что несколько вечеров приятного времяпрепровождения обеспечены.
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Релиз — 6 апреля на PC, PlayStation 4 и PlayStation 5. После окончания периода эксклюзивности для консолей от Sony проект заглянет и на Xbox.
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