В период не спешащей отступать пандемии друзьям приходится проводить время вместе не вживую, а в видеоиграх. К счастью, на рынке вагон и маленькая тележка проектов с возможностью совместного прохождения, и в этом году одним таким проектом — ролевым киберпанк-экшеном The Ascent — станет больше. Специально по случаю анонса кооперативного режима разработчики опубликовали сопутствующий видеоролик.

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Напомним, что действие The Ascent разворачивается в сравнительно недалёком киберпанковом будущем, в городе Велес, находящемся под тотальным контролем корпорации Ascent Group. События игры начинаются в один «прекрасный день», когда корпорация прекращает своё существование, вызвав повсеместные сбои в системах безопасности и управления. Нашему герою (или группе героев до четырёх включительно) предстоит положить конец хаосу и беспределу.

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Релиз должен состояться в этом году, пока без конкретики. Целевые платформы — PC и Xbox прошлого и текущего поколений.