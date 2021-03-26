В продажу поступил платформер Crash Bandicoot 4: It’s About Time (у нас сей подзаголовок перевели как «Это вопрос времени»). На PC данной проект из знаменитой серии заглянул впервые — в магазине Battle.net его можно приобрести за 1999 рублей. К сожалению, PC-версия платформера сходу и самым неприятнейшим образом огорчает своего покупателя требованием постоянного подключения к Сети.

реклама

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Наличие перманентного «онлайна» настолько жёстко прописано в отношении к Crash Bandicoot 4, что если во время прохождения соединение по какой-то причине пропадёт, то игровая сессия оборвётся, заблокировав доступ к дальнейшему прохождению.

реклама

Данное обстоятельство выглядит особенно обидным на фоне того, что консольные версии Crash Bandicoot 4 не требуют постоянного подключения к интернету.