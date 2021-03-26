PC-версия Crash Bandicoot 4 встретила игроков неприятным требованием постоянного подключения к Сети
В продажу поступил платформер Crash Bandicoot 4: It’s About Time (у нас сей подзаголовок перевели как «Это вопрос времени»). На PC данной проект из знаменитой серии заглянул впервые — в магазине Battle.net его можно приобрести за 1999 рублей. К сожалению, PC-версия платформера сходу и самым неприятнейшим образом огорчает своего покупателя требованием постоянного подключения к Сети.
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Наличие перманентного «онлайна» настолько жёстко прописано в отношении к Crash Bandicoot 4, что если во время прохождения соединение по какой-то причине пропадёт, то игровая сессия оборвётся, заблокировав доступ к дальнейшему прохождению.
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Данное обстоятельство выглядит особенно обидным на фоне того, что консольные версии Crash Bandicoot 4 не требуют постоянного подключения к интернету.
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