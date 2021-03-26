На сегодняшнем посвящённом инди-играм мероприятии от Xbox было показано много проектов, но лишь мизерная доля из них достойна внимания широкой общественности. Среди незначительного числа представителей последних — «выживач» Rust, консольные версии которого наконец-то обзавелись точной датой выхода. Отправиться в приключение и хорошо провести с друзьями время на PlayStation 4 и Xbox One, а также на PlayStation 5 и Xbox Series через режим обратной совместимости можно будет 21 мая.

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На персональных компьютерах, напомним, Rust присутствует ещё с декабря 2013 года в виде ранней версии и с февраля 2018 года — в виде полноценной версии. За прошедшие годы проект собрал сотни тысяч пользовательских отзывов, 86 % из которых — положительные, что напрямую свидетельствует о качестве проекта и его геймплейной привлекательности.