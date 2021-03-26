Фанатский портал Modern Warfare, ссылаясь на свои собственные источники, опубликовал информацию о новой Call of Duty, которая должна получить название WWII: Vanguard. Если верить всем слухам и предположениям, то новая игра будет исполнена в декорациях альтернативных 1950-х.

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По сюжету Vanguard, Вторая мировая не заканчивалась в 1945-м году, а затянулась на 10 с лишним лет. В информации инсайдеров также указывается, что большинство событий из реальной истории в игре произошли, но завершения войны так и не случилось.

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За разработку WWII: Vanguard отвечает студия Sledgehammer Games, которая ранее уже выпускала Advanced Warfare и WWII. С планированием даты релиза игры дела обстоят максимально прагматично: её релиз должен случиться в октябре или ноябре — собственно, так было абсолютно всегда на протяжении более 15 лет. Конечно, можно усомниться в правдивости слухов, но в большинстве случаев подобные «незапланированные сливы» подтверждаются. В индустрии давно бытует мнение, что всякая крупная утечка информации почти всегда контролируется издателем или разработчиков — это уже становится маркетинговым приёмом.